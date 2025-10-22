В огне дома и уже поступает информация о погибших: первые последствия утренней атаки РФ

В Киеве из-за атаки в ночь на 22 октября два человека погибли. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Начиная с пяти утра Россия начала массированно атаковать столицу дронами. Сейчас последствия фиксируются как минимум в четырех районах – Днепровском, Дарницком и Деснянском и Печерском. В первые три – люди вызвали медиков.

По информации Тимура Ткаченко, в Днепровском районе Киева в результате ночной атаки погиб человек. Именно в этом районе из-за удара РФ произошел пожар на 8-9 этажах жилого дома, впоследствии огонь локализовали.

Чуть позже Ткаченко сообщил о втором погибшем в Киеве.

Власти сообщают, что в Дарницком районе последствия по двум адресам. В частности, пожар в жилой многоэтажке и нежилом здании. Также в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на недостроенное здание.

В Деснянском районе по словам Ткаченко, дрон упал на открытой территории. Обошлось без пострадавших. Также поступила информация о пожаре в многоэтажке.

В Печерском районе, предварительно, произошло попадание обломков в многоэтажку.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве в результате атаки вражеских дронов произошел пожар в 17-этажном доме, оттуда эвакуировали людей, 9 пострадавших. Вследствие вражеской атаки левый берег столицы остался без света, на правом также наблюдаются перебои.

