В Раде жестко предупредили Кличко: это плохо закончится и для Киева, и для мэра столицы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде жестко предупредили Кличко: это плохо закончится и для Киева, и для мэра столицы

Народный депутат Кучеренко заявил о персональной ответственности Кличко

26 февраля 2026, 19:06
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Массированные вражеские удары привели к ужасной ситуации с отоплением в Киеве. В некоторых многоквартирных домах отопительный сезон закончился в январе-феврале из-за значительных повреждений объектов теплогенерации. Но начнется ли в этих домах следующий отопительный сезон? Этот вопрос нужно решать уже сейчас и в Раде указали на персональную ответственность мэра Киева Виталия Кличко.

В Раде жестко предупредили Кличко: это плохо закончится и для Киева, и для мэра столицы

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко выразил надежду на то, что все киевляне понимают — выбор системы теплообеспечения города, в конце концов, это зона полной компетенции и ответственности Киевского городского совета и Киевского городского головы.

"Именно персонально городской голова Кличко вместе с командой должен оперативно организовать полноценный анализ вариантов и выбор оптимального решения, причем обязательно провести общественное обсуждение и объяснение этого решения киевлянам. Понятно, что это решение должно быть согласовано с Киевским городским советом. Это не может быть какой-то тайный междусобойчик со своим заместителем и руководителем Киевтеплоэнерго", — отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что это очень ответственное решение, и принимать его нужно очень взвешенно и обоснованно.

"Я не советую городскому голове принимать его в привычном для себя тайном и подковерном стиле, который сложился в Киеве за последние годы. Плохо закончится и для города, и для него лично", — отметил Кучеренко.

Нардеп напомнил, что до сих пор на сайте КГГА не появилось официальной информации относительно какого-либо "энергетического совета города", о котором упоминал глава КГГА несколько недель назад и в рамках которого он начал какие-то "обсуждения". Никто, по словам политика, не видел состава этого совета, и никто не знает его полномочий.

"Откровенно готов в рамках своей компетенции помочь родному городу в поиске единственно правильного решения, но это не может быть какой-то мутной и нездоровой процедурой. Мне кажется, "отцы города" до сих пор адекватно не понимают, что произошло и что им нужно делать", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кличко довел Киев до катастрофы.



Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/6223
