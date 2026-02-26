В Раде жестко предупредили Кличко: это плохо закончится и для Киева, и для мэра столицы

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Массированные вражеские удары привели к ужасной ситуации с отоплением в Киеве. В некоторых многоквартирных домах отопительный сезон закончился в январе-феврале из-за значительных повреждений объектов теплогенерации. Но начнется ли в этих домах следующий отопительный сезон? Этот вопрос нужно решать уже сейчас и в Раде указали на персональную ответственность мэра Киева Виталия Кличко.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко выразил надежду на то, что все киевляне понимают — выбор системы теплообеспечения города, в конце концов, это зона полной компетенции и ответственности Киевского городского совета и Киевского городского головы.
Политик подчеркнул, что это очень ответственное решение, и принимать его нужно очень взвешенно и обоснованно.
Нардеп напомнил, что до сих пор на сайте КГГА не появилось официальной информации относительно какого-либо "энергетического совета города", о котором упоминал глава КГГА несколько недель назад и в рамках которого он начал какие-то "обсуждения". Никто, по словам политика, не видел состава этого совета, и никто не знает его полномочий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кличко довел Киев до катастрофы.