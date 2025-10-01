У Раді не приховують обурення: столична влада цинічно обкрадає киян

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Рішення столичної влади про підвищення тарифу на послугу управління багатоквартирними будинками спричинило скандал.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України Олексій Кучеренко переконаний, що столична влада не тільки незаконно підвищила вартість послуги вдвічі, а й цинічно обкрадає киян.
Політик пояснив, що прибирання прибудинкової території – це одна з 12 обов'язкових послуг, які затверджені наказом Мінрегіону, які включені в цей тариф.
За його словами, нав'язують ці послуги Петро Олександрович Пантелеєв (заступник голови КМДА, — ред.), голови РДА. При цьому Кучеренко зауважив, що голови до кінця не розуміли, коли призначали конкурс на визначення управителя будинків.
