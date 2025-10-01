У Раді не приховують обурення: столична влада цинічно обкрадає киян

Рішення столичної влади про підвищення тарифу на послугу управління багатоквартирними будинками спричинило скандал.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Кучеренко переконаний, що столична влада не тільки незаконно підвищила вартість послуги вдвічі, а й цинічно обкрадає киян.

Політик пояснив, що прибирання прибудинкової території – це одна з 12 обов'язкових послуг, які затверджені наказом Мінрегіону, які включені в цей тариф.

“Я, Олексій Кучеренко, беруся стверджувати, що кожна з цих 12 послуг — дератизація, дезінсекція, утримання внутрішньобудинкових мереж, утримання диспетчерської — кожна з цих послуг має свої нюанси. Має свій грошовий профіт для тих, хто монопольно їх нав'язує”, — висловив переконання народний депутат.

За його словами, нав'язують ці послуги Петро Олександрович Пантелеєв (заступник голови КМДА, — ред.), голови РДА. При цьому Кучеренко зауважив, що голови до кінця не розуміли, коли призначали конкурс на визначення управителя будинків.

“Там складна процедура була — їх просто обдурили. І тепер їм так подобається, вони всі сидять, грабують цих киян, ні за що не відповідають, акту прийому передачі послуг немає. Вони просто рахунки виставляють і байки розповідають, ви нам не платите, ви погані, при цьому вдвічі підвищивши тариф на утримання”, — резюмував народний депутат.

