У Раді не приховують обурення: столична влада цинічно обкрадає киян
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді не приховують обурення: столична влада цинічно обкрадає киян

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, як киян змушують переплачувати за ЖКП

1 жовтня 2025, 23:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Рішення столичної влади про підвищення тарифу на послугу управління багатоквартирними будинками спричинило скандал. 

У Раді не приховують обурення: столична влада цинічно обкрадає киян

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Кучеренко переконаний, що столична влада не тільки незаконно підвищила вартість послуги вдвічі, а й цинічно обкрадає киян. 

Політик пояснив, що прибирання прибудинкової території – це одна з 12 обов'язкових послуг, які затверджені наказом Мінрегіону, які включені в цей тариф.

“Я, Олексій Кучеренко, беруся стверджувати, що кожна з цих 12 послуг — дератизація, дезінсекція, утримання внутрішньобудинкових мереж, утримання диспетчерської — кожна з цих послуг має свої нюанси. Має свій грошовий профіт для тих, хто монопольно їх нав'язує”, — висловив переконання народний депутат. 

За його словами, нав'язують ці послуги Петро Олександрович Пантелеєв (заступник голови КМДА, — ред.), голови РДА. При цьому Кучеренко зауважив, що голови до кінця не розуміли, коли призначали конкурс на визначення управителя будинків.

“Там складна процедура була — їх просто обдурили. І тепер їм так подобається, вони всі сидять, грабують цих киян, ні за що не відповідають, акту прийому  передачі послуг немає. Вони просто рахунки виставляють і байки розповідають, ви нам не платите, ви погані, при цьому вдвічі підвищивши тариф на утримання”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Оболонському районі "вибиватимуть" борги за комуналку колектори. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Управляюча компанія провела відповідний тендер та визначила переможця — компанію, яка буде "працювати" з киянами. 




Джерело: https://www.facebook.com/reel/1527823311553432
