В Раде не скрывают возмущения: столичные власти цинично обворовывают киевлян

Решение столичных властей о повышении тарифа на услугу управления многоквартирными домами повлекло скандал.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден, что столичные власти не только незаконно повысили стоимость услуги вдвое, но и цинично обворовывают киевлян.

Политик пояснил, что уборка придомовой территории – это одна из 12 обязательных услуг, утвержденных приказом Минрегиона, которые включены в этот тариф.

"Я, Алексей Кучеренко, берусь утверждать, что каждая из этих 12 услуг — дератизация, дезинсекция, содержание внутридомовых сетей, содержание диспетчерской — каждая из этих услуг имеет свои нюансы. Имеет свой денежный профит для тех, кто монопольно их навязывает", — убежден народный депутат.

По его словам, навязывают эти услуги Петр Александрович Пантелеев (заместитель председателя КГГА – ред.), председателя РГА. При этом Кучеренко отметил, что главы до конца не понимали, когда назначали конкурс на определение управляющего домом.

"Там сложная процедура была – их просто обманули. И теперь им так нравится, они все сидят, грабят этих киевлян, ни за что не отвечают, акту приема передачи услуг нет. Они просто счета выставляют и басни рассказывают, вы нам не платите, вы плохи, при этом вдвое повысив тариф на содержание", – резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Оболонском районе будут "выбивать" долги за коммуналку коллекторы. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Управляющая компания провела соответствующий тендер и определила победителя — компанию, которая будет работать с киевлянами.



