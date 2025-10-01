В Раде не скрывают возмущения: столичные власти цинично обворовывают киевлян

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Решение столичных властей о повышении тарифа на услугу управления многоквартирными домами повлекло скандал.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден, что столичные власти не только незаконно повысили стоимость услуги вдвое, но и цинично обворовывают киевлян.
Политик пояснил, что уборка придомовой территории – это одна из 12 обязательных услуг, утвержденных приказом Минрегиона, которые включены в этот тариф.
По его словам, навязывают эти услуги Петр Александрович Пантелеев (заместитель председателя КГГА – ред.), председателя РГА. При этом Кучеренко отметил, что главы до конца не понимали, когда назначали конкурс на определение управляющего домом.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Оболонском районе будут "выбивать" долги за коммуналку коллекторы. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Управляющая компания провела соответствующий тендер и определила победителя — компанию, которая будет работать с киевлянами.