В Раде не скрывают возмущения: столичные власти цинично обворовывают киевлян
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде не скрывают возмущения: столичные власти цинично обворовывают киевлян

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, как киевлян заставляют переплачивать за ЖКУ

1 октября 2025, 23:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Решение столичных властей о повышении тарифа на услугу управления многоквартирными домами повлекло скандал.

В Раде не скрывают возмущения: столичные власти цинично обворовывают киевлян

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден, что столичные власти не только незаконно повысили стоимость услуги вдвое, но и цинично обворовывают киевлян.

Политик пояснил, что уборка придомовой территории – это одна из 12 обязательных услуг, утвержденных приказом Минрегиона, которые включены в этот тариф.

"Я, Алексей Кучеренко, берусь утверждать, что каждая из этих 12 услуг — дератизация, дезинсекция, содержание внутридомовых сетей, содержание диспетчерской — каждая из этих услуг имеет свои нюансы. Имеет свой денежный профит для тех, кто монопольно их навязывает", — убежден народный депутат.

По его словам, навязывают эти услуги Петр Александрович Пантелеев (заместитель председателя КГГА – ред.), председателя РГА. При этом Кучеренко отметил, что главы до конца не понимали, когда назначали конкурс на определение управляющего домом.

"Там сложная процедура была – их просто обманули. И теперь им так нравится, они все сидят, грабят этих киевлян, ни за что не отвечают, акту приема передачи услуг нет. Они просто счета выставляют и басни рассказывают, вы нам не платите, вы плохи, при этом вдвое повысив тариф на содержание", – резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Оболонском районе будут "выбивать" долги за коммуналку коллекторы. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Управляющая компания провела соответствующий тендер и определила победителя — компанию, которая будет работать с киевлянами.




Источник: https://www.facebook.com/reel/1527823311553432
