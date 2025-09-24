“Турбота” влади про киян “пробила дно”: борги за комуналку “вибиватимуть” колектори

В Оболонському районі “вибиватимуть” борги за комуналку колектори. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Експерт повідомляє, що керуюча компанія Оболонського району підписала договір з агентством, яке буде вибивати борги за утримання будинку та прибудинкової території.

Що, за словами Попенко, очікувати боржникам:

дзвінки та SMS;

офіційні письмові претензії;

особисті зустрічі з представниками агентства.

До кінця 2025 року, як зазначає експерт, планують зібрати 7,5 млн грн боргів. Тендер на послуги колекторів оголосили вартістю 1,5 млн грн.

“Спочатку проводять незаконний конкурс, підвищують вартість управління вдвічі, а потім колектори будуть вибивати борги, які кияни не в змозі сплатити. Так виглядає турбота влади про киян та гостей столиці”, — прокоментував експерт.

На сайті “Прозорро” 29 серпня КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва” оголосила тендер на закупівлю послуг агентств щодо стягнення заборгованості за послуги по утриманню будинків і споруд, прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком (ДК 021:2015: 79940000-5 — Послуги колекторських агентств).

У результаті проведених торгів було підписано договір з ТОВ "АНТАНТА КОНСАЛТІНГ" (42420828 (UA-EDR). Вартість послуг становить 1 390 000,00 грн з ПДВ. Підписаний договір діятиме з 22 вересня до 31 грудня 2025 року.

