У Раді хапаються за голову: проблема вже набула критичного масштабу

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді звернули увагу на велику проблему — безпечне використання електросамокатів. Дійсно, з приходом тепла все більше українців використовують ці засоби пересування. Однак про безпеку, як свою, як керманича транспортним засобом, так і пішоходів, думають в останню мить. В Україні цього року уже траплялися ДТП за участі електросамокатів. Нерідко виникають ситуації, коли електросамокати збивають пішоходів на тротуарах чи в зонах відпочинку.
ВРУ. Фото
Народна депутатка Анна Скороход розповіла детальніше про проблему та шляхи її розв’язання. Політик наголосила, що парки та пішохідні зони мали б бути безпечним місцем для відпочинку, але зараз вони перетворилися на неконтрольовані транспортні коридори.
Повідомила, що отримала багато скарг від громадян на цю небезпеку та направила звернення до міських голів Києва та Броварів із вимогою втрутитися у ситуацію.
Щоб системно вирішити проблему та убезпечити людей, народна депутатка пропонує наступні рішення:
повністю заборонити рух швидкісних приватних електросамокатів у всіх паркових та пішохідних зонах, де немає окремих велосипедних доріжок,
встановити технічне обмеження для орендних самокатів: максимальна швидкість — не більше 15 км/год, із функцією автоматичного зниження швидкості при в'їзді в паркову чи пішохідну зону,
встановити відповідні заборонні та інформаційні знаки,
забезпечити реальний контроль за дотриманням цих обмежень із залученням комунальних служб та правоохоронних органів.
