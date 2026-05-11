80876

2314.9

43.96

51.72

У Раді хапаються за голову: проблема вже набула критичного масштабу
У Раді хапаються за голову: проблема вже набула критичного масштабу

Народна депутатка Скороход розповіла про небезпеку електросамокатів та вказала, як вирішити проблему

11 травня 2026, 15:49
У Верховній Раді звернули увагу на велику проблему — безпечне використання електросамокатів. Дійсно, з приходом тепла все більше українців використовують ці засоби пересування. Однак про безпеку, як свою, як керманича транспортним засобом, так і пішоходів, думають в останню мить. В Україні цього року уже траплялися ДТП за участі електросамокатів. Нерідко виникають ситуації, коли електросамокати збивають пішоходів на тротуарах чи в зонах відпочинку. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла детальніше про проблему та шляхи її розв’язання. Політик наголосила, що парки та пішохідні зони мали б бути безпечним місцем для відпочинку, але зараз вони перетворилися на неконтрольовані транспортні коридори.

“Проблема з електросамокатами набула справді критичного масштабу. Вони майже безшумно "літають" на високій швидкості по вузьких доріжках, де поруч гуляє велика кількість дітей та дорослих. Через відсутність жодного регулювання травматизм постійно зростає: щороку ми маємо сотні випадків наїздів на пішоходів по всій країні, включно з резонансними трагедіями у великих містах”, — повідомила вона. 

Повідомила, що отримала багато скарг від громадян на цю небезпеку та направила звернення до міських голів Києва та Броварів із вимогою втрутитися у ситуацію.

Щоб системно вирішити проблему та убезпечити людей, народна депутатка пропонує наступні рішення:

  • повністю заборонити рух швидкісних приватних електросамокатів у всіх паркових та пішохідних зонах, де немає окремих велосипедних доріжок,

  • встановити технічне обмеження для орендних самокатів: максимальна швидкість — не більше 15 км/год, із функцією автоматичного зниження швидкості при в'їзді в паркову чи пішохідну зону,

  • встановити відповідні заборонні та інформаційні знаки,

  • забезпечити реальний контроль за дотриманням цих обмежень із залученням комунальних служб та правоохоронних органів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що потрібно робити, якщо електросамокат збив пішохода на тротуарі.



Джерело: https://www.facebook.com/A.Skorokhod/posts/pfbid0kWJQjLowF5fXfiSRRUaL4owv6QvAvGWsUH5BpxzxR1WMQGbbmyPvhzci5b3g5QnQl
