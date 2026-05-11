В Раде хватаются за голову: проблема уже приобрела критический масштаб

Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде обратили внимание на большую проблему – безопасное использование электросамокатов. Действительно, с приходом тепла все больше украинцев используют эти средства передвижения. Однако о безопасности, как своей, как водителя транспортного средства, так и пешеходов, думают в последний момент. В Украине в этом году уже случались ДТП с участием электросамокатов. Нередко возникают ситуации, когда электросамокаты сбивают пешеходов на тротуарах или в зонах отдыха.
ВРУ.
Народная депутат Анна Скороход рассказала подробнее о проблеме и путях ее решения. Политик подчеркнула, что парки и пешеходные зоны должны быть безопасным местом для отдыха, но сейчас они превратились в неконтролируемые транспортные коридоры.
Сообщила, что получила много жалоб от граждан на эту опасность и направила обращение в городские головы Киева и Броваров с требованием вмешаться в ситуацию.
Чтобы системно решить проблему и обезопасить людей, народный депутат предлагает следующие решения:
полностью запретить движение скоростных частных электросамокатов во всех парковых и пешеходных зонах, где нет отдельных велосипедных дорожек,
установить техническое ограничение для арендных самокатов: максимальная скорость – не более 15 км/ч, с функцией автоматического снижения скорости при въезде в парковую или пешеходную зону,
установить соответствующие запрещающие и информационные знаки,
обеспечить реальный контроль соблюдения этих ограничений с привлечением коммунальных служб и правоохранительных органов.
