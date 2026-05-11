В Раде хватаются за голову: проблема уже приобрела критический масштаб

В Верховной Раде обратили внимание на большую проблему – безопасное использование электросамокатов. Действительно, с приходом тепла все больше украинцев используют эти средства передвижения. Однако о безопасности, как своей, как водителя транспортного средства, так и пешеходов, думают в последний момент. В Украине в этом году уже случались ДТП с участием электросамокатов. Нередко возникают ситуации, когда электросамокаты сбивают пешеходов на тротуарах или в зонах отдыха.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала подробнее о проблеме и путях ее решения. Политик подчеркнула, что парки и пешеходные зоны должны быть безопасным местом для отдыха, но сейчас они превратились в неконтролируемые транспортные коридоры.

"Проблема с электросамокатами приобрела действительно критический масштаб. Они почти бесшумно "летают" на высокой скорости по узким дорожкам, где рядом гуляет большое количество детей и взрослых. Из-за отсутствия никакого регулирования травматизм постоянно растет: ежегодно у нас есть сотни случаев наездов на пешеходов по всей стране, включая резонансные трагедии в больших городах”, — сообщила она.

Сообщила, что получила много жалоб от граждан на эту опасность и направила обращение в городские головы Киева и Броваров с требованием вмешаться в ситуацию.

Чтобы системно решить проблему и обезопасить людей, народный депутат предлагает следующие решения:

полностью запретить движение скоростных частных электросамокатов во всех парковых и пешеходных зонах, где нет отдельных велосипедных дорожек,

установить техническое ограничение для арендных самокатов: максимальная скорость – не более 15 км/ч, с функцией автоматического снижения скорости при въезде в парковую или пешеходную зону,

установить соответствующие запрещающие и информационные знаки,

обеспечить реальный контроль соблюдения этих ограничений с привлечением коммунальных служб и правоохранительных органов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно делать, если электросамокат сбил пешехода на тротуаре.