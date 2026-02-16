Напередодні ввечері на київських станціях метро "Теремки" та "Чернігівська" стався обвал стелі. Як повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі "Вечір.LIVE", інцидент минувся без жертв: "на щастя, ніхто не постраждав, та вже зранку підземка запрацювала у звичному режимі".

У КМВА пояснили причини пошкоджень підвісної стелі у столичній підземці

Попередньою причиною аварійності фахівці вважають вплив російських атак. Вібрації від вибухів могли призвести до пошкодження конструкцій, хоча розглядаються й інші фактори. Зокрема, у КМВА припускають, що роль могли зіграти "складні погодні умови цієї зими, які додатково навантажили інфраструктуру".

Наразі на місцях працюють експертні групи для встановлення точних причин інциденту. "Наразі фахівці продовжують обстежувати саме систему підвісної стелі та виявляти, чому виникла ця аварійність, та загалом проводити дослідження підземного переходу станції", — наголосила Катерина Поп.

Остаточні висновки щодо технічного стану станцій будуть оприлюднені після завершення повної перевірки конструкцій підземки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що завтра, 17 лютого, у Києві та Київській області прогнозують складні погодні умови. За даними Укргідрометцентру, на дорогах очікується ожеледиця, через що оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики зазначають, що погода буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 14-16° морозу, вдень — 7-9° нижче нуля. Вітер східний, 5-10 м/с. У КМДА закликають мешканців бути максимально уважними: "Для уникнення травматизму просимо водіїв і пішоходів бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху".