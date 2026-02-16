Накануне вечером на киевских станциях метро Теремки и Черниговская произошел обвал потолка. Как сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире "Вечер.LIVE", инцидент прошел без жертв: "к счастью, никто не пострадал, но уже утром подземка заработала в привычном режиме".

В КГВА объяснили причины повреждений подвесного потолка в столичной подземке

Предварительной причиной аварийности специалисты считают влияние российских атак. Вибрации от взрывов могли привести к повреждению конструкций, хотя рассматриваются и другие факторы. В частности, в КГВА предполагают, что роль могли сыграть "сложные погодные условия этой зимы, дополнительно нагрузившие инфраструктуру".

Сейчас на местах работают экспертные группы по установлению точных причин инцидента. "Сейчас специалисты продолжают обследовать именно систему подвесного потолка и выявлять, почему возникла эта аварийность, и проводить исследования подземного перехода станции", — подчеркнула Екатерина Поп.

Окончательные выводы технического состояния станций будут обнародованы после завершения полной проверки конструкций подземки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что завтра, 17 февраля, в Киеве и Киевской области прогнозируют сложные погодные условия. По данным Укргидрометцентра, на дорогах ожидается гололед, из-за чего объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптики отмечают, что погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 14-16° мороза, днем — 7-9° ниже нуля. Ветер восточный, 5-10 м/с. В КГГА призывают жителей быть максимально внимательными: "Во избежание травматизма просим водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения".