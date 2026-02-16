Завтра, 17 лютого, у Києві та Київській області прогнозують складні погодні умови. За даними Укргідрометцентру, на дорогах очікується ожеледиця, через що оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Прибрати неможливо – присідайте: у КМДА дали поради у разі падіння на льоду

Синоптики зазначають, що погода буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 14-16° морозу, вдень — 7-9° нижче нуля. Вітер східний, 5-10 м/с.

У КМДА закликають мешканців бути максимально уважними: "Для уникнення травматизму просимо водіїв і пішоходів бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху".

Поради водіям:

дотримуйтеся швидкісного режиму та дистанції;

знижуйте швидкість до мінімуму біля пішохідних переходів;

не використовуйте авто з літніми шинами;

"у снігопади краще віддайте перевагу громадському транспорту" та не залишайте авто на узбіччях, аби не заважати спецтехніці.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Влада наголошує, що комунальники працюють у посиленому режимі, проте "повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 2 лютого українська співачка Наталія Могилевська стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди у Києві. Про інцидент артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кадри з місця події.

За словами співачки, зіткнення сталося за участю двох легкових автомобілів та фури. На оприлюднених відео видно наслідки удару, а також роботу правоохоронців. Наразі інформація про інших постраждалих відсутня, проте сама Наталія почувається добре: "Я не постраждала, зі мною все гаразд".

Артистка звернула увагу на складні погодні умови та стан доріг у столиці. "Попередила, що дуже слизько", — зазначила Могилевська, закликавши водіїв бути максимально обережними під час руху вечірнім містом.