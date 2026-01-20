Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві з’являються міні-ТЕЦ: що придумали

Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня.

"Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час. Коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації. У Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи", – зазначив Кличко.

Він також повідомив, що наразі без тепла 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

"Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику", – додав мер столиці.

