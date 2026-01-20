logo_ukra

У Києві з'являються міні-ТЕЦ: що придумали
НОВИНИ

У Києві з’являються міні-ТЕЦ: що придумали

У Києві будуть з’являтися когенераційні установки, щоб забезпечити містян опаленням

20 січня 2026, 18:18
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня. 

"Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час. Коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації.

У Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи", – зазначив Кличко.

Він також повідомив, що наразі без тепла 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі.  В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

"Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику", – додав мер столиці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві через ожеледицю та нечищені дороги і тротуари страждають не лише прості мешканці, але й самі депутати. Так, сьогодні через зимову погоду та неякісну роботу комунальних служб постраждав депутат Київради Євген Кузьменко. Про це він написав у своєму Фейсбуці.                                                                                                      



