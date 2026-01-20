logo

Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве появляются мини-ТЭЦ: что придумали

В Киеве будут появляться когенерационные установки, чтобы обеспечить горожан отоплением

20 января 2026, 18:18
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Киев договорился с германским обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, оказывающим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Стороны подписали Меморандум, согласно которому установки (мини-ТЭЦ) должны поступить в украинскую столицу на следующей неделе.

"Благодарю немецких партнеров за помощь в такое сложное для Киева время. Когда наш город живет и работает в кризисной ситуации.

В Киеве было установлено 5 когенерационных установок, 2 из которых уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры. На троих заканчивают пуско-наладочные работы", – отметил Кличко.

Он также сообщил, что без тепла 4 000 многоэтажек из 5 635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу минувшей ночью. В более 1600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.

"Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключается уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество", – добавил мэр столицы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве из-за гололедицы и нечищеных дорог и тротуаров страдают не только простые жители, но и сами депутаты. Так, сегодня из-за зимней погоды и некачественной работы коммунальных служб пострадал депутат Киевсовета Евгений Кузьменко. Об этом он написал в своем Facebook.                                                                   



