У Києві через ожеледицю та нечищені дороги і тротуари страждають не лише прості мешканці, але й самі депутати. Так, сьогодні через зимову погоду та неякісну роботу комунальних служб постраждав депутат Київради Євген Кузьменко. Про це він написав у своєму Фейсбуці.

У Києві чиновник зламав хребет через нечищені дороги

"Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла не очікувано.

Перелом хребта, на 4 місяці випав мінімум. Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей…", – написав посадовець та відмітив у публікації мера Києва Віталія Кличка, директора Департаменту територіального контролю міста Києва Михайла Буділова, голову Оболонської РДА Кирила Фесика та його заступницю Людмилу Сагайдак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора на нараді з головами райдержадміністрацій столиці мер Києва Віталій Кличко ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

"Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію! Інакше буду звертатися до Президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району...", – наголосив мер столиці. Тим часом голова КМВА Тимур Ткаченко не зміг промовчати та відреагував на публікацію Кличка:

"Віталію Володимировичу, звертаю вашу увагу на базові управлінські аспекти, які потребують коректного відображення у ваших публічних заявах і дорученнях. Очевидно, ці речі або вам не доповідають, або вони свідомо ігноруються, тож окреслю їх стисло. Утримання доріг, мостів, зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів у зимовий період забезпечують підприємства, що входять до складу Комунальної корпорації "Київавтодор". Вони не підпорядковуються головам РДА, а є підзвітними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який перебуває у сфері управління Київського міського голови".