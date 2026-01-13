В одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів, під час яких немовля народилося мертвим, наступного дня померла й 36-річна жінка. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

У Києві в пологовому померли мама та немовля: що кажуть у поліції

Слідством встановлено, що 50-річна акушер-гінеколог, яка перебувала на чергуванні, не забезпечила необхідний післяпологовий догляд для породіллі та вчасне проведення медичних втручань.

Така бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки та проведені реанімаційні заходи не змогли її врятувати, наголошують правоохоронці.

Зокрема, слідство встановило, що жінка померла через ушкодження внутрішніх органів та як наслідок масивної кровотечі, спричиненої стрімкими пологами. Однак, таких наслідків можна було б уникнути, якби лікарка організувала належний медичний догляд за породіллею.

