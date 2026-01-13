logo

В Киеве в роддоме умерли мама и младенец: что говорят в полиции
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве в роддоме умерли мама и младенец: что говорят в полиции

Полицейские Киева сообщили о подозрении врачу роддома из-за гибели роженицы

13 января 2026, 13:25
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов, во время которых младенец родился мертвым, на следующий день умерла и 36-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Следствием установлено, что находившаяся на дежурстве 50-летняя акушер-гинеколог не обеспечила необходимый послеродовой уход для роженицы и своевременное проведение медицинских вмешательств.

Такое бездействие врача привело к резкому ухудшению состояния пациентки и проведенные реанимационные мероприятия не смогли ее спасти, отмечают правоохранители.

В частности, следствие установило, что женщина умерла из-за повреждений внутренних органов и как следствие массивного кровотечения, вызванного стремительными родами. Однако таких последствий можно было бы избежать, если бы врач организовал надлежащий медицинский уход за роженицей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера утром ученик 9 класса во время пребывания в киевском учебном заведении в уборной надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю руководительницу и 14-летнего одноклассника. Об этом сообщает полиция Киева.

Предварительно у несовершеннолетнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы, устанавливается степень тяжести нанесенных им телесных повреждений. После совершенного 14-летний нападающий закрылся в туалете и ножом причинил себе ранение руки и живота. В настоящее время несовершеннолетний находится в больничном учреждении, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь.



