В одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов, во время которых младенец родился мертвым, на следующий день умерла и 36-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве в роддоме умерли мама и младенец: что говорят в полиции

Следствием установлено, что находившаяся на дежурстве 50-летняя акушер-гинеколог не обеспечила необходимый послеродовой уход для роженицы и своевременное проведение медицинских вмешательств.

Такое бездействие врача привело к резкому ухудшению состояния пациентки и проведенные реанимационные мероприятия не смогли ее спасти, отмечают правоохранители.

В частности, следствие установило, что женщина умерла из-за повреждений внутренних органов и как следствие массивного кровотечения, вызванного стремительными родами. Однако таких последствий можно было бы избежать, если бы врач организовал надлежащий медицинский уход за роженицей.

