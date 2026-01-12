Встановлено, що сьогодні зранку учень 9 класу під час перебування у київському навчальному закладі у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника. Про це повідомляє поліція Києва.

«Гітлер капут» та замах на вбивство: поліція повідомила деталі нападу у столичній школі

Попередньо, у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки — колото-різані рани рук та живота. Обох потерпілих госпіталізовано, встановлюється ступень тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень.

Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Наразі неповнолітній перебуває у лікарняному закладі, де йому надається необхідна медична допомога.

За вказаним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України — замах на вбивство двох та більше осіб.

"В межах досудового розслідування буде встановлено мотив скоєння злочину. Крім того, під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії", – зазначають у поліції.

У ЗМІ з’явилося ймовірне фото учня, який напав з ножем у школі Києва. Світлину оприлюднило "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела. Водночас офіційного підтвердження наразі немає, але на фото, наданих поліцією, теж прослідковуються схожі каска та фрагменти футболки з відповідним написом "Hitler Kaput".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні о 8:45 в школі Оболонського району Києва стався напад на неповнолітнього хлопця та вчительку збоку школяра, який прийшов до навчального закладу з ножем. У КМДА прокоментували інцидент.