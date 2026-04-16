У Києві російський дрон влетів у багатоповерхівку: деталі

Російський ударний безпілотник сьогодні вранці, 16 квітня, потрапив у багатоповерхівку у столиці. Наслідки удару уточнюються. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні в Telegram КМДА.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

"У Подільському районі ворожий БпЛА буквально влетів у 18-поверхівку. Летів дуже низько", — йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що екстрені служби прямують до місця події.

Варто зазначити, що в ніч на 16 квітня російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні. Серед міст, які потрапили під удар, опинився і Київ, де фіксуються жертви, поранені та руйнування.

У столиці загинули четверо людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка.

На Оболоні сталося загоряння припаркованих автомобілів, пошкоджено розташовану складську будівлю, шиномонтаж і будівлю магазину. На жаль, 2 особи загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце. Медики госпіталізували 21 постраждалого. Іншим надали допомогу на місці та амбулаторно.

російські війська другу добу поспіль продовжують масовані ракетно-дронові удари по українських містах. Під вогнем опинилися одразу кілька регіонів – Дніпро, Одеса, Харків та столиця.

Найважчі наслідки зафіксовано у Дніпрі, який атакували вночі. Внаслідок обстрілу в місті спалахнули масштабні пожежі на кількох локаціях. Пошкоджено п'ятиповерхівку, частково зруйновано приватну хату. Вогонь охопив житлові будинки, гаражі та автомобілі, також постраждав навчальний заклад.



