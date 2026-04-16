В Киеве российский дрон влетел в многоэтажку: детали

Российский ударный беспилотник сегодня утром, 16 апреля, попал в многоэтажку в столице. Последствия удара уточняются. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram КГГА.

"В Подольском районе вражеский БпЛА буквально влетел в 18-тиэтажку. Летел очень низко", — говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что экстренные службы направляются на место происшествия.

Стоит отметить, в ночь на 16 апреля российский террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Среди городов, попавших под удар, оказался и Киев, где фиксируются жертвы, раненые и разрушения.

В столице погибли четыре человека – 12-летний мальчик и 35-летняя женщина.

На Оболони произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено рядом расположенное складское здание, шиномонтаж и здание магазина. К сожалению, 2 человека погибли, также пострадали 6 человек, из которых 4 работника скорой помощи и 2 работника полиции, которые прибыли на место. Медики госпитализировали 21 пострадавшего. Остальным оказали помощь на месте и амбулаторно.

российские войска вторые сутки подряд продолжают массированные ракетно-дроновые удары по украинским городам. Под огнем оказались сразу несколько регионов – Днепр, Одесса, Харьков и столица.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Днепре, который атаковали ночью. В результате обстрела в городе вспыхнули масштабные пожары на нескольких локациях. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Огонь охватил жилые здания, гаражи и автомобили, также пострадало учебное заведение.



