Страшный удар РФ по Киеву: среди погибших ребенок

В ночь на 16 апреля российский террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Среди городов, попавших под удар, оказался и Киев, где фиксируются жертвы, раненые и разрушения.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

В частности, по данным киевской мэрии, в Подольском районе произошло попадание в нежилое здание. Также зафиксировано падение обломков в нескольких местах. В одном из них, в жилом доме, произошел пожар. В другом многоэтажном здании повреждены окна. Также обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-отеля и повредили прилегающие дома.

Кроме того, в том же районе в результате падения обломков частично разрушен частный дом. Из-под завалов спасли ребенка и его мать.

В Оболонском районе повреждено офисное здание, там возник пожар, также сгорели припаркованные автомобили.

Произошло попадание обломков ракеты в 6-й этаж 16-этажного жилого дома, но обошлось без пожара.

В результате повторного обстрела пострадали 4 медика.

В Днепровском районе обнаружили обломки ракеты на открытой территории.

По данным киевских властей, в Деснянском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание в двухэтажном жилом доме.

В столице погибли четыре человека – 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. На Оболони произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено рядом расположенное складское здание, шиномонтаж и здание магазина. К сожалению, 2 человека погибли, также пострадали 6 человек, из которых 4 работника скорой помощи и 2 работника полиции, которые прибыли на место. Медики госпитализировали 21 пострадавшего. Остальным оказали помощь на месте и амбулаторно.

