Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Про це повідомив нардеп, перший заступник голови Комітету енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

У Києві померли дві людини з аварійних бригад, не витримуючи морозів та навантаження

За його словами, бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви – практично валяться з ніг.

"Вчора два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження. Просто памʼятайте про це", – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня.

"Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час. Коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації. У Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи", – зазначив Кличко.

Він також повідомив, що наразі без тепла 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

"Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику", – додав мер столиці.