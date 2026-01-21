Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

В Киеве скончались два человека из аварийных бригад, не выдерживая морозов и нагрузки

По его словам, бригад не хватает , поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног.

"Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом", – пишет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Киев договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, оказывающим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Стороны подписали Меморандум, согласно которому установки (мини-ТЭЦ) должны поступить в украинскую столицу на следующей неделе.

"Благодарю немецких партнеров за помощь в такое сложное для Киева время. Когда наш город живет и функционирует в кризисной ситуации. В Киеве было установлено 5 когенерационных установок, 2 из которых уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры. На трех заканчивают пуско-наладочные работы", — отметил Кличко.

Он также сообщил, что без тепла 4 000 многоэтажек из 5 635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу минувшей ночью. В более 1600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.

"Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество", — добавил мэр столицы.