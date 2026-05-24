У Києві після атаки РФ згорів ТРЦ та Лук’янівський ринок: деталі (ФОТО)

У ніч проти 24 травня Київ пережив одну з наймасованіших атак від початку повномасштабної війни. Росія одночасно застосувала балістичні та крилаті ракети, а також десятки ударних безпілотників. Одним із найбільш постраждалих районів стала Лук’янівка у Шевченківському районі столиці, де пожежі та руйнування охопили торговельні об’єкти, житлові будинки та інфраструктуру.

Пожежа в ТРЦ "Квадрат" після атаки по Києву. Фото: ДСНС

Найбільших руйнувань зазнав торгово-розважальний центр "Квадрат" біля станції метро "Лук’янівська". За попередніми даними, будівля отримала пряме влучання та майже повністю вигоріла. На оприлюднених кадрах видно обвалені конструкції, обгорілі фасади та завали всередині комплексу.

Пожежа в ТРЦ "Квадрат" після удару РФ по Києву. Фото: ДСНС

Під удар також потрапив Лук’янівський ринок. Внаслідок пожежі торгові павільйони вигоріли практично вщент. Місцеві медіа повідомляли про періодичні вибухи газових балонів на території ринку, що ускладнювало роботу рятувальників.

Лук’янівський ринок вигорів після атаки Росії

Серйозних пошкоджень зазнали й житлові будинки на вулиці Дегтярівській. У одній із п’ятиповерхівок обвалилася частина конструкцій, людей евакуйовували з охопленої полум’ям будівлі. На місці продовжують працювати аварійні служби та рятувальники.

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: ДСНС

Пошкоджено також станцію метро "Лук’янівська". Вибухова хвиля зруйнувала частину вестибюля та пошкодила вхід до станції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв детальніше про атаку на Київ. Масований удар на столицю тривав майже всю ніч. Повітряна тривога супроводжувалася серіями вибухів, а сили ППО працювали безперервно. У місті фіксували пожежі, руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури.

