В Киеве после атаки РФ сгорел ТРЦ и Лукьяновский рынок: детали (ФОТО)
В Киеве после атаки РФ сгорел ТРЦ и Лукьяновский рынок: детали (ФОТО)

В Киеве после ночной атаки России сгорели ТРЦ "Квадрат", Лукьяновский рынок и жилые дома.

24 мая 2026, 07:35
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 24 мая Киев пережил одну из самых массированных атак с начала полномасштабной войны. Россия одновременно применила баллистические и крылатые ракеты и десятки ударных беспилотников. Одним из наиболее пострадавших районов стала Лукьяновка Шевченковского района столицы, где пожары и разрушения охватили торговые объекты, жилые дома и инфраструктуру.

Пожар в ТРЦ "Квадрат" после атаки по Киеву. Фото: ГСЧС

Наибольшие разрушения получил торгово-развлекательный центр "Квадрат" возле станции метро "Лукьяновская". По предварительным данным, здание получило прямое попадание и почти полностью выгорело. На обнародованных кадрах видны обрушенные конструкции, обгоревшие фасады и завалы внутри комплекса.

Пожар в ТРЦ "Квадрат" после удара РФ по Киеву Фото: ГСЧС

Под удар также попал Лукьяновский рынок. В результате пожара торговые павильоны выгорели практически дотла. Местные медиа сообщали о периодических взрывах газовых баллонов на территории рынка, что затрудняло работу спасателей.

Лукьяновский рынок выгорел после атаки России

Серьезные повреждения получили и жилые дома на улице Дегтяревской. В одной из пятиэтажек обрушилась часть конструкций, людей эвакуировали из охваченного пламенем здания. На месте продолжают работу аварийные службы и спасатели.

Последствия атаки РФ по Киеву Фото: ГСЧС

Повреждена также станция метро "Лукьяновская". Взрывная волна разрушила часть вестибюля и повредила вход на станцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал подробнее об атаке на Киев. Массированный удар на столицу продолжался почти всю ночь. Воздушная тревога сопровождалась сериями взрывов, а силы ПВО работали непрерывно. В городе фиксировались пожары, разрушение жилых домов и критической инфраструктуры.

Также "Комментарии" писали, что Медведев показал карту украинских территорий, которые хочет оккупировать Россия.



