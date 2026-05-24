Київ у вогні: страшні руйнування та пожежі по всьому місту після атаки РФ

У ніч проти 24 травня Київ опинився під однією з найсильніших комбінованих атак Росії від початку повномасштабної війни. Столицю одночасно атакували балістичними та крилатими ракетами, а також десятками ударних дронів. Вибухи лунали майже безперервно від опівночі до світанку, а руйнування зафіксували практично в усіх районах міста.

За останніми даними, у Києві загинула щонайменше одна людина після атаки Росії, ще 21 постраждала, серед них 15-річний підліток. Частина поранених перебуває у важкому стані. Медики та рятувальники працювали всю ніч, ліквідовуючи наслідки ударів і розбираючи завали.

Кореспондент BBC, який перебував біля станції метро "Лук’янівська", описав побачене як "Армагедон" через масштаби руйнувань у центральній частині столиці.

Найбільше після атаки по Києву постраждали житлові будинки, школи, гуртожитки та об’єкти цивільної інфраструктури. У Шевченківському районі внаслідок російського удару пошкоджено укриття однієї зі шкіл, вхід до нього завалило уламками. В іншій школі того ж району після вибуху спалахнула пожежа.

У Дарницькому районі уламки ракет і дронів пошкодили гуртожиток, СТО та кілька нежитлових приміщень. В Оболонському районі дрон влучив у приватний будинок, а в багатоповерхівці виникла масштабна пожежа. Загоряння також сталися у Печерському, Солом’янському та Голосіївському районах.

У Подільському районі повідомляли про пошкодження Чорнобильського музею. У Деснянському уламки безпілотника влучили у будівлі супермаркету та торговельного центру.

Паралельно з ударами по столиці серйозних руйнувань зазнала і Київська область. У Фастівському районі госпіталізували двох жінок, у Бучанському постраждав чоловік. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади та гаражі.

Повітряні сили України впродовж ночі неодноразово попереджали про загрозу нових балістичних ударів. Моніторингові канали також повідомляли про можливе застосування Росією ракет "Циркон" та загрозу удару ракетою середньої дальності "Орєшнік", хоча офіційного підтвердження цьому не було.

Атака Росії по Києву тривала хвилями майже до шостої ранку.

