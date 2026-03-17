У Києві мама з дитиною дрейфували на крижині за 200 метрів від берега

Весняне потепління перетворило звичне дозвілля біля води на небезпечну пригоду. У Києві на затоці Оболонь, що на вулиці Прирічній, розгорнулася рятувальна операція з визволення людей із льодової пастки.

Інцидент стався близько 18:00. Як з’ясували фахівці ДСНС, під час прогулянки дівчинка випадково вибігла на лід. Мати кинулася за нею, аби повернути дитину на сушу, проте в цей момент "крижина відкололася і родина опинилася у пастці, дрейфуючи до центру затоки".

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Використовуючи аероглісер, вони дісталися до потерпілих, які на той момент перебували вже за 200 метрів від берегової лінії. Обох успішно доправили на землю; на щастя, медична допомога ні жінці, ні дівчинці не знадобилася.

У ДСНС наголошують, що через підвищення температури "крига стає небезпечно підступною", а льодовий покрив під весняним сонцем втрачає міцність. Рятувальники закликають батьків бути пильними та нагадувати дітям про заборону виходу на водойми у період відлиги. У разі небезпеки слід негайно телефонувати за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Шевченківському районі Харкова сталася жахлива трагедія на воді, яка забрала життя двох неповнолітніх. Під час прогулянки на кригу місцевої водойми вийшли шестеро дітей, і товща льоду не витримала їхньої ваги.

Завдяки миттєвій реакції випадкового свідка, чотирьох дітей вдалося витягнути з води живими. На жаль, врятувати ще двох хлопчиків — 10 та 17 років — не вдалося. Тіла загиблих на берег підняли водолази та рятувальники ДСНС. На місці події з батьками, які втратили синів, працювали фахівці психологічної служби, надаючи необхідну підтримку.