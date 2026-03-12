logo_ukra

Трагедія на харківській водоймі: шестеро дітей провалилися під кригу – є загиблі
Трагедія на харківській водоймі: шестеро дітей провалилися під кригу – є загиблі

ДСНС попереджає про небезпеку тонкої криги після загибелі двох хлопців у Шевченківському районі Харкова

12 березня 2026, 18:36
Недилько Ксения

У Шевченківському районі Харкова сталася жахлива трагедія на воді, яка забрала життя двох неповнолітніх. Під час прогулянки на кригу місцевої водойми вийшли шестеро дітей, і товща льоду не витримала їхньої ваги.

Трагедія на харківській водоймі: шестеро дітей провалилися під кригу – є загиблі

У Харкові загинули діти

Завдяки миттєвій реакції випадкового свідка, чотирьох дітей вдалося витягнути з води живими. На жаль, врятувати ще двох хлопчиків — 10 та 17 років — не вдалося. Тіла загиблих на берег підняли водолази та рятувальники ДСНС. На місці події з батьками, які втратили синів, працювали фахівці психологічної служби, надаючи необхідну підтримку.

На фоні інциденту рятувальники звернулися до громадян із терміновим застереженням щодо небезпеки перебування на льоду в період нестійкої погоди. Фахівці наголошують, що весняна крига є вкрай оманливою.

"Вкотре закликаємо дорослих: не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм... Пам’ятайте: навіть кілька кроків по кризі можуть коштувати життя", — зазначають у відомстві, закликаючи батьків обов'язково провести виховні бесіди з малечею.

Трагедія на харківській водоймі: шестеро дітей провалилися під кригу – є загиблі - фото 2
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські загарбники зосередили основні зусилля на захопленні Вовчанських хуторів, намагаючись реалізувати стратегічний план просування на Харківщині. Як повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Вечір.LIVE", противник діє комплексно: поєднує наземні штурми для захоплення стратегічних позицій із посиленням повітряних ударів.

За словами аналітика, контроль над місцевими висотами є критично важливим для ворога. "Втрата контролю над панівними висотами дає можливість окупантам тримати під вогневим контролем практично всю телелогістику українських військ. Щобільше, це і найкоротший шлях на Харків", — підкреслив Снєгирьов.



