Трагедія на харківській водоймі: шестеро дітей провалилися під кригу – є загиблі

У Шевченківському районі Харкова сталася жахлива трагедія на воді, яка забрала життя двох неповнолітніх. Під час прогулянки на кригу місцевої водойми вийшли шестеро дітей, і товща льоду не витримала їхньої ваги.

У Харкові загинули діти

Завдяки миттєвій реакції випадкового свідка, чотирьох дітей вдалося витягнути з води живими. На жаль, врятувати ще двох хлопчиків — 10 та 17 років — не вдалося. Тіла загиблих на берег підняли водолази та рятувальники ДСНС. На місці події з батьками, які втратили синів, працювали фахівці психологічної служби, надаючи необхідну підтримку.

На фоні інциденту рятувальники звернулися до громадян із терміновим застереженням щодо небезпеки перебування на льоду в період нестійкої погоди. Фахівці наголошують, що весняна крига є вкрай оманливою.

"Вкотре закликаємо дорослих: не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм... Пам’ятайте: навіть кілька кроків по кризі можуть коштувати життя", — зазначають у відомстві, закликаючи батьків обов'язково провести виховні бесіди з малечею.

