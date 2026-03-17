В Киеве мама с ребенком дрейфовали на льдине в 200 метрах от берега

Весеннее потепление превратило привычный досуг у воды в опасное происшествие. В Киеве на заливе Оболонь на улице Приречной развернулась спасательная операция по освобождению людей из ледовой ловушки.

Спасение матери и ребенка. Фото: ГСЧС

Инцидент произошел около 18:00. Как выяснили специалисты ГСЧС, во время прогулки девочка случайно выбежала на лед. Мать бросилась за ней, чтобы вернуть ребенка на сушу, однако в этот момент "льда откололась и семья оказалась в ловушке, дрейфуя в центр залива".

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Используя аэроглисер, они добрались до пострадавших, которые на тот момент находились уже в 200 метрах от береговой линии. Обоих успешно доставили на землю; к счастью, медицинская помощь ни женщине, ни девочке не понадобилось.

В ГСЧС отмечают, что из-за повышения температуры "лед становится опасно коварным", а ледовый покров под весенним солнцем теряет прочность. Спасатели призывают родителей быть бдительными и напоминать детям о запрете выхода на водоемы в период оттепели. В случае опасности следует немедленно звонить по номерам 101 или 112.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Шевченковском районе Харькова произошла ужасная трагедия на воде, унесшая жизни двух несовершеннолетних. Во время прогулки на лед местного водоема вышли шестеро детей, и толща льда не выдержала их вес.

Благодаря мгновенной реакции случайного свидетеля четырех детей удалось вытащить из воды живыми. К сожалению, спасти еще двух мальчиков – 10 и 17 лет – не удалось. Тела погибших на берег подняли водолазы и спасатели ГСЧС. На месте происшествия с родителями, потерявшими сыновей, работали специалисты психологической службы, оказывая необходимую поддержку.