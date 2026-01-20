В Киеве из-за гололедицы и нечищенных дорог и тротуаров страдают не только простые жители, но и сами депутаты. Так, сегодня из-за зимней погоды и некачественной работы коммунальных служб пострадал депутат Киевсовета Евгений Кузьменко. Об этом он написал в своем Facebook.

В Киеве чиновник сломал позвоночник из-за нечищенных дорог

"Искренне спасибо городским службам и управляющим компаниям. Зима пришла неожиданно.

Перелом позвоночника, на 4 месяца выпал минимум. Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей…", – написал чиновник и отметил в публикации мэра Киева Виталия Кличко, директора Департамента территориального контроля города Киева Михаила Будилова, главу Оболонской РГА Кирилла Фесика и его заместительницу Людмилу Сагайдак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера на совещании с главами райгосадминистраций столицы мэр Киева Виталий Кличко еще раз акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий заведений и предприятий.

"Дало время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию! Иначе буду обращаться к Президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района...", — подчеркнул мэр столицы. Тем временем глава КГВА Тимур Ткаченко не смог промолчать и отреагировал на публикацию Кличко :

"Виталий Владимирович, обращаю ваше внимание на базовые управленческие аспекты, требующие корректного отражения в ваших публичных заявлениях и поручениях. Очевидно, эти вещи либо вам не докладывают, либо они сознательно игнорируются, так что очерчу их сжато. Содержание дорог, мостов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов в зимний период обеспечивают предприятия, входящие в Коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Они не подчиняются председателям РГА, а подотчетны Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который находится в сфере управления Киевского городского головы".