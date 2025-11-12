logo_ukra

BTC/USD

104094

ETH/USD

3468.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ У Києві 22-річний чоловік зґвалтував 11-річну дитину: як це сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

У Києві 22-річний чоловік зґвалтував 11-річну дитину: як це сталося

Зловмисник познайомився з малолітньою у соціальній мережі та після двох тижнів переписки запросив її на зустріч, під час якої вчинив статевий злочин

12 листопада 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

До поліції Києва надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла про те, що невідомий чоловік вчинив сексуальне насильство відносно її малолітньої доньки. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

У Києві 22-річний чоловік зґвалтував 11-річну дитину: як це сталося

У Києві 22-річний чоловік зґвалтував 11-річну дитину: як це сталося

Добу оперативники поліції розшукували зловмисника — ним виявився 22-річний уродженець м. Суми, який наразі мешкає у Києві. Поліцейські затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними слідства, фігурант познайомився з 11-річною школяркою у соціальній мережі та протягом двох тижнів вів із нею переписку. Порушник підшукував спільні теми для розмов із малолітньою аби увійти до неї у довіру, після чого запросив її на зустріч у закинутій будівлі, де, згодом, вчинив відносно неї статевий злочин.

У Києві 22-річний чоловік зґвалтував 11-річну дитину: як це сталося - фото 2

Надалі, аби уникнути відповідальності, кривдник видалив з телефону дитини історію листування а також свій контакт.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років. За клопотанням слідчих Шевченківський районний суд столиці обрав ділку запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Йому загрожує до 15-років позбавлення волі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Харківщині засудили підлітка, який роками ґвалтував малолітніх братів та сестру. Хлопець ґвалтував семирічних братів та сестру, коли батьків не було вдома.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини