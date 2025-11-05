logo_ukra

Харків На Харківщині засудили підлітка, який роками ґвалтував малолітніх братів та сестру
НОВИНИ

На Харківщині засудили підлітка, який роками ґвалтував малолітніх братів та сестру

Хлопець ґвалтував семирічних братів та сестру, коли батьків не було вдома

5 листопада 2025, 16:47
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Керівник Харківської окружної прокуратури Харківської області підтримав публічне обвинувачення та довів у суді вину 18-річного хлопця у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч.ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

На Харківщині засудили підлітка, який роками ґвалтував малолітніх братів та сестру

На Харківщині засудили підлітка, який роками ґвалтував малолітніх братів та сестру

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Харківської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що протягом 2021-2024 років в одному з населених пунктів Харківського району підліток систематично ґвалтував і розбещував двох малолітніх семирічних братів і сестру. На початок вчинення злочинів йому було 14, хлопцям — по 7 років, а дівчинці 13 років.

Із 2021 року він почав вчиняти сексуальні дії щодо одного з молодших братів, а з 2023 року — щодо усіх трьох дітей.

Зловмисник проживав із батьком, тоді як малеча мешкала окремо з матір’ю. Вказані злочини хлопець вчиняв за відсутності дорослих. Він застосовував погрози, а на прохання дітей зупинитися — завдавав фізичного болю.

Загалом встановлено більше 20 епізодів сексуальних дій підлітка щодо потерпілих.

У судовому засіданні він повністю визнав вину. На вирок очікував під вартою.

Вирок ухвалено Харківським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у дитячому будинку сімейного типу батько-вихователь розбещував сімох дівчат. Чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою. Підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області.



