Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Керівник Харківської окружної прокуратури Харківської області підтримав публічне обвинувачення та довів у суді вину 18-річного хлопця у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч.ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).
На Харківщині засудили підлітка, який роками ґвалтував малолітніх братів та сестру
Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Харківської обласної прокуратури.
Прокурори довели, що протягом 2021-2024 років в одному з населених пунктів Харківського району підліток систематично ґвалтував і розбещував двох малолітніх семирічних братів і сестру. На початок вчинення злочинів йому було 14, хлопцям — по 7 років, а дівчинці 13 років.
Із 2021 року він почав вчиняти сексуальні дії щодо одного з молодших братів, а з 2023 року — щодо усіх трьох дітей.
Зловмисник проживав із батьком, тоді як малеча мешкала окремо з матір’ю. Вказані злочини хлопець вчиняв за відсутності дорослих. Він застосовував погрози, а на прохання дітей зупинитися — завдавав фізичного болю.
Загалом встановлено більше 20 епізодів сексуальних дій підлітка щодо потерпілих.
У судовому засіданні він повністю визнав вину. На вирок очікував під вартою.
Вирок ухвалено Харківським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у дитячому будинку сімейного типу батько-вихователь розбещував сімох дівчат. Чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою. Підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області.