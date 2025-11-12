В полицию Киева поступило сообщение от женщины, которая рассказала о том, что неизвестный мужчина совершил сексуальное насилие в отношении ее малолетней дочери. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве 22-летний мужчина изнасиловал 11-летнего ребенка: как это произошло

Сутки оперативники полиции разыскивали злоумышленника — им оказался 22-летний уроженец г. Сумы, проживающий в Киеве. Полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данным следствия, фигурант познакомился с 11-летней школьницей в социальной сети и в течение двух недель вел с ней переписку. Нарушитель подыскивал общие темы для разговоров с малолетней, чтобы войти к ней в доверие, после чего пригласил ее на встречу в заброшенном здании, где, впоследствии, совершил в отношении нее половое преступление.

В дальнейшем, чтобы избежать ответственности, обидчик удалил из телефона ребенка историю переписки и свой контакт.

Следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет. По ходатайству следователей Шевченковский районный суд столицы избрал дельца меру пресечения – безальтернативное содержание под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

