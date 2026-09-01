Трагічні наслідки нічної атаки на Київ: скільки людей вбила Росія

Внаслідок нічної атаки російських терористичних військ на Київ загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранення. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Під час повітряної атаки у Дніпровському районі столиці було зафіксовано займання на території нежитлового сектору. Мешканців міста закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Згодом з’явилася інформація про ще одне влучання в цьому ж районі. Попередньо повідомлялося про загоряння житлового будинку. Однак після перевірки ця інформація не підтвердилася.

Пізніше КМВА офіційно повідомила про кількість жертв і постраждалих. Таким чином, внаслідок російської атаки на столицю загинули троє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Рятувальні та інші профільні служби працювали на місцях наслідків удару. Мешканців столиці вкотре закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час атак перебувати в укриттях.

Росія регулярно завдає ударів по українських містах, використовуючи ракети та ударні безпілотники. Київ залишається однією з головних цілей російських атак.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кабінет Міністрів України впродовж останніх тижнів активно працює над нормативним документом, який може суттєво змінити правовий та економічний режим у столичному регіоні. Йдеться про потенційне зарахування Києва та Київщини до переліку прифронтових територій. За інформацією представників Верховної Ради, фінальне рішення очікується вже на початку осені.

"Уряд уже близько двох тижнів готує відповідну постанову, — повідомив народний депутат Руслан Горбенко, коментуючи перебіг розробки документа, — і це рішення може бути офіційно ухвалене вже наступного місяця".



