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Новий статус для столиці: Київ та область можуть оголосити прифронтовою зоною вже у вересні

Пільги для бізнесу та спрощене бронювання: Кабмін готує зміну статусу Київщини, — нардеп

31 серпня 2026, 18:59
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Недилько Ксения

Кабінет Міністрів України впродовж останніх тижнів активно працює над нормативним документом, який може суттєво змінити правовий та економічний режим у столичному регіоні. Йдеться про потенційне зарахування Києва та Київщини до переліку прифронтових територій. За інформацією представників Верховної Ради, фінальне рішення очікується вже на початку осені.

Новий статус для столиці: Київ та область можуть оголосити прифронтовою зоною вже у вересні

Київ. Ілюстративне фото

"Уряд уже близько двох тижнів готує відповідну постанову, — повідомив народний депутат Руслан Горбенко, коментуючи перебіг розробки документа, — і це рішення може бути офіційно ухвалене вже наступного місяця".

Головна мета таких змін полягає у підтримці локальної економіки та збереженні кадрового потенціалу компаній, що працюють в умовах підвищеного безпекового ризику. Очікується, що новий юридичний статус відкриє для представників приватного та державного сектору низку суттєвих послаблень.

"Такий крок може надати бізнесу додаткові пільги, — підкреслив парламентар, окреслюючи ключові переваги ініціативи, — зокрема розширити чинні можливості для бронювання працівників".

Попри оптимістичні прогнози законодавців, наразі ініціатива перебуває виключно на стадії внутрішньовідомчого погодження та аналізу. Офіційного нормативно-правового акта або затвердженого розпорядження Кабміну щодо надання столичній агломерації прифронтового статусу на сьогодні немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у столиці відбулося термінове засідання Ради оборони міста, ключовою темою якого стало реформування чинних безпекових правил. Керівництво міста планує оптимізувати життєдіяльність Києва під час повітряних загроз, узгодивши нові кроки з Кабінетом Міністрів.



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