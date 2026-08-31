Новий статус для столиці: Київ та область можуть оголосити прифронтовою зоною вже у вересні

Кабінет Міністрів України впродовж останніх тижнів активно працює над нормативним документом, який може суттєво змінити правовий та економічний режим у столичному регіоні. Йдеться про потенційне зарахування Києва та Київщини до переліку прифронтових територій. За інформацією представників Верховної Ради, фінальне рішення очікується вже на початку осені.

Київ. Ілюстративне фото

"Уряд уже близько двох тижнів готує відповідну постанову, — повідомив народний депутат Руслан Горбенко, коментуючи перебіг розробки документа, — і це рішення може бути офіційно ухвалене вже наступного місяця".

Головна мета таких змін полягає у підтримці локальної економіки та збереженні кадрового потенціалу компаній, що працюють в умовах підвищеного безпекового ризику. Очікується, що новий юридичний статус відкриє для представників приватного та державного сектору низку суттєвих послаблень.

"Такий крок може надати бізнесу додаткові пільги, — підкреслив парламентар, окреслюючи ключові переваги ініціативи, — зокрема розширити чинні можливості для бронювання працівників".

Попри оптимістичні прогнози законодавців, наразі ініціатива перебуває виключно на стадії внутрішньовідомчого погодження та аналізу. Офіційного нормативно-правового акта або затвердженого розпорядження Кабміну щодо надання столичній агломерації прифронтового статусу на сьогодні немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у столиці відбулося термінове засідання Ради оборони міста, ключовою темою якого стало реформування чинних безпекових правил. Керівництво міста планує оптимізувати життєдіяльність Києва під час повітряних загроз, узгодивши нові кроки з Кабінетом Міністрів.