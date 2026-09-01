Трагические последствия ночной атаки на Киев: сколько людей убила Россия

В результате ночной атаки российских террористических войск на Киев погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Во время воздушной атаки в Днепровском районе столицы было зафиксировано возгорание на территории нежилого сектора. Жителей города призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Впоследствии появилась информация о еще одном попадании в этом же районе. Предварительно сообщалось о возгорании жилого дома. Однако, после проверки эта информация не подтвердилась.

Позже КМВА официально сообщила о количестве жертв и пострадавших. Таким образом, в результате российской атаки на столицу погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Спасательные и прочие профильные службы работали на местах последствий удара. Жителей столицы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время атак находиться в укрытиях.

Россия регулярно наносит удары по украинским городам, используя ракеты и ударные беспилотники. Киев остается одной из главных целей российских атак.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Кабинет Министров Украины на протяжении последних недель активно работает над нормативным документом, который может существенно изменить правовой и экономический режим в столичном регионе. Речь идет о потенциальном зачислении Киева и Киевщины в список прифронтовых территорий. По информации представителей Верховной Рады, финальное решение ожидается уже в начале осени.

"Правительство уже около двух недель готовит соответствующее постановление, – сообщил народный депутат Руслан Горбенко, комментируя ход разработки документа, – и это решение может быть официально принято уже в следующем месяце".



