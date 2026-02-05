Тотальні обмеження та повне руйнування енергетики: Києву готують жахливий сценарій

Київ потерпає від ворожих обстрілів — через значні руйнування об’єктів критичної інфраструктури у місті діють тривалі обмеження електропостачання, тисячі містян залишаються без опалення — деякі будинки без теплопостачання з 9 січня. Однак ситуація може бути ще гіршою.

Обстріл Києва у травні 2025 року. Фото з відкритих джерел

Блогер, журналіст проти корупції, Антон Гура розповів, які зміни готують для Києва.

“Вже готують спеціальні перепустки для громадського транспорту. Все як було в минулі 2020-2021 роки, коли дозволено було їздити тим, хто має перепустку”, — повідомив блогер.

За його словами ситуація на сьогодні є наступною.

“Всі знають, що РФ рознесе у мотлох всю енергетику Києва. Тому транспорт буде ходити рідко, але для людей, які отримали спеціальну перепустку. Інші, ніжками та на велосипеді”, — зазначив журналіст.

Блогер пояснив, що знає про Київ, про інші міста не знає.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зима несподівано повернулась у Київ. З вечора 4 лютого в Києві погіршились погодні умови. На ранок дороги столиці вкрилися снігом — автомобілі грузнуть у снігу та буксують, адже під снігом товстий шар льоду, який не прибрали ще після попередніх опадів. Київ скували кілометрові затори — знову сніг і знову транспортний колапс. Фіксуються численні ДТП, є постраждалі.

Столична влада знову залишила киян сам на сам з проблемами. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко вказав на бездіяльність столичної влади та особисто мера Києва Віталія Кличка. Політик вказав не тільки на бездіяльність влади, а й на намагання мера Києва зняти з себе відповідальність за ситуацію в столиці.



