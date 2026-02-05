Тотальные ограничения и полное разрушение энергетики: Киеву готовят ужасный сценарий

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Киев страдает от вражеских обстрелов — из-за значительных разрушений объектов критической инфраструктуры в городе действуют длительные ограничения электроснабжения, тысячи горожан остаются без отопления — некоторые дома без теплоснабжения с 9 января. Однако ситуация может быть еще хуже.
Обстрел Киева в мае 2025 года. Фото из открытых источников
Блогер, журналист против коррупции, Антон Гура рассказал, какие перемены готовят для Киева.
По его словам ситуация на сегодняшний день является следующей.
Блогер объяснил, что знает о Киеве, о других городах не знает.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что зима неожиданно вернулась в Киев. С вечера 4 февраля в Киеве ухудшились погодные условия. К утру дороги столицы покрылись снегом — автомобили вязнут в снегу и буксуют, ведь под снегом толстый слой льда, который не убрали еще после предыдущих осадков. Киев сковали километровые пробки — снова снег и снова транспортный коллапс. Фиксируются многочисленные ДТП, есть пострадавшие.
Столичные власти снова оставили киевлян один на один с проблемами. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко указал на бездействие столичных властей и лично мэра Киева Виталия Кличко. Политик отметил не только бездействие властей, но и попытки мэра Киева снять с себя ответственность за ситуацию в столице.