Тотальные ограничения и полное разрушение энергетики: Киеву готовят ужасный сценарий

Киев страдает от вражеских обстрелов — из-за значительных разрушений объектов критической инфраструктуры в городе действуют длительные ограничения электроснабжения, тысячи горожан остаются без отопления — некоторые дома без теплоснабжения с 9 января. Однако ситуация может быть еще хуже.

Обстрел Киева в мае 2025 года. Фото из открытых источников

Блогер, журналист против коррупции, Антон Гура рассказал, какие перемены готовят для Киева.

"Уже готовят специальные пропуски для общественного транспорта. Все как было в прошлые 2020-2021 годы, когда разрешено было ездить у тех, кто имеет пропуск", — сообщил блогер.

По его словам ситуация на сегодняшний день является следующей.

"Все знают, что РФ разнесет в хлам всю энергетику Киева. Поэтому транспорт будет ходить редко, но для людей, получивших специальный пропуск. Другие, ножками и на велосипеде", — отметил журналист.

Блогер объяснил, что знает о Киеве, о других городах не знает.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что зима неожиданно вернулась в Киев. С вечера 4 февраля в Киеве ухудшились погодные условия. К утру дороги столицы покрылись снегом — автомобили вязнут в снегу и буксуют, ведь под снегом толстый слой льда, который не убрали еще после предыдущих осадков. Киев сковали километровые пробки — снова снег и снова транспортный коллапс. Фиксируются многочисленные ДТП, есть пострадавшие.

Столичные власти снова оставили киевлян один на один с проблемами. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко указал на бездействие столичных властей и лично мэра Киева Виталия Кличко. Политик отметил не только бездействие властей, но и попытки мэра Киева снять с себя ответственность за ситуацию в столице.



