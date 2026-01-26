Через масовану атаку 13 січня енергосистема Києва опинилася у критичному стані. Як повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, того дня "по ТЕЦ у Києві вдарили 16 балістичних ракет".

«ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики»: Олександр Харченко про наслідки ударів по Києву

Експерт зазначив, що через дефіцит систем протиповітряної оборони ворожі ракети змогли уразити об'єкти, які забезпечували життєдіяльність міста. "Російські балістичні ракети вразили київські ТЕЦ, які забезпечували до половини потреб Києва в електроенергії. Унаслідок цього ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики", — констатував Харченко.

Внаслідок руйнувань столиця "опинилася у вкрай складній ситуації через втрату власної електрогенерації". На сьогодні місто змушене повністю покладатися на постачання з інших регіонів.

За словами директора Центру дослідження енергетики, "наразі вся необхідна для Києва електроенергія подається ззовні через високовольтні мережі". Проте ситуація залишається напруженою, оскільки ці магістральні лінії "також постійно перебувають під ударами".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Печерському районі столиці стався напад на працівника комунальної служби під час виконання ним професійних обов'язків. "Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника комунального підприємства", — повідомили у відомстві.

До правоохоронців звернувся "53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку".