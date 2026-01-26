logo_ukra

«ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики»: Олександр Харченко про наслідки ударів по Києву
commentss НОВИНИ Всі новини

«ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики»: Олександр Харченко про наслідки ударів по Києву

16 балістичних ракет проти енергетики столиці: місто повністю залежить від зовнішніх мереж

26 січня 2026, 10:35
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Через масовану атаку 13 січня енергосистема Києва опинилася у критичному стані. Як повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, того дня "по ТЕЦ у Києві вдарили 16 балістичних ракет".

«ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики»: Олександр Харченко про наслідки ударів по Києву

«ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики»: Олександр Харченко про наслідки ударів по Києву

Експерт зазначив, що через дефіцит систем протиповітряної оборони ворожі ракети змогли уразити об'єкти, які забезпечували життєдіяльність міста. "Російські балістичні ракети вразили київські ТЕЦ, які забезпечували до половини потреб Києва в електроенергії. Унаслідок цього ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики", — констатував Харченко.

Внаслідок руйнувань столиця "опинилася у вкрай складній ситуації через втрату власної електрогенерації". На сьогодні місто змушене повністю покладатися на постачання з інших регіонів.

За словами директора Центру дослідження енергетики, "наразі вся необхідна для Києва електроенергія подається ззовні через високовольтні мережі". Проте ситуація залишається напруженою, оскільки ці магістральні лінії "також постійно перебувають під ударами".

