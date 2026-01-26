Из-за массированной атаки 13 января энергосистема Киева оказалась в критическом состоянии. Как сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, в тот день "по ТЭЦ в Киеве ударили 16 баллистических ракет".

«ТЭЦ больше не работают как источник электричества»: Александр Харченко о последствиях ударов по Киеву

Эксперт отметил, что из-за дефицита систем противовоздушной обороны вражеские ракеты смогли поразить объекты, которые обеспечивали жизнедеятельность города. "Российские баллистические ракеты поразили киевские ТЭЦ, которые обеспечивали до половины потребностей Киева в электроэнергии. В результате ТЭЦ больше не работают как источник электричества", — констатировал Харченко.

В результате разрушений столица "оказалась в крайне сложной ситуации из-за потери собственной электрогенерации". На сегодняшний день город вынужден полностью полагаться на поставки из других регионов.

По словам директора Центра исследования энергетики, "сейчас вся необходимая для Киева электроэнергия подается извне через высоковольтные сети". Однако ситуация остается напряженной, поскольку эти магистральные линии также постоянно находятся под ударами.

