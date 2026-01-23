У Печерському районі столиці стався напад на працівника комунальної служби під час виконання ним професійних обов'язків. "Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника комунального підприємства", — повідомили у відомстві.

Конфлікт через тепло: у Печерському районі мешканець будинку відправив комунальника до лікарні

До правоохоронців звернувся "53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку".

Для встановлення обставин на місце виїхала слідчо-оперативна група. Наразі "правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту". Потерпілий комунальник "перебуває в лікарні", йому видано направлення на судово-медичну експертизу для визначення тяжкості травм.

За вказаним фактом слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — "умисне легке тілесне ушкодження". Наразі триває досудове розслідування для з'ясування всіх деталей події.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ, в умовах постійних атак ворога на критичну інфраструктуру, готується до різних сценаріїв розвитку подій. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про визначення опорних пунктів обігріву (незламності) у кожному районі міста.

"В них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей", — зазначив Кличко. Ці пункти будуть облаштовані всім необхідним: місцями для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни. Мер відверто звертається до мешканців столиці, підкреслюючи серйозність ситуації:

"Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент". Киян закликають зробити запаси продуктів, води та ліків, а також не відкидати варіанти тимчасового виїзду за межі міста, де є альтернативні джерела живлення та тепла.