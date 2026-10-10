Такої зими ще точно не було: чому Київ закликають готувати план Б та В

Майбутня зима може виявитися для Києва ще важчою за попередню: на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі мешканцям столиці радять заздалегідь продумати можливість тимчасового переїзду. Готуватися до найгіршого сценарію та мати запасні плани закликав військовий аналітик, голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут в інтерв'ю Deutsche Welle.

Блекаут у Києві. Фото: ДСНС

За його словами, осінній етап російських ударів по енергетиці вже розпочався. Якою буде ситуація взимку, залежить від готовності України, подальших дій Росії, позиції міжнародних партнерів та можливості домовитися про енергетичне перемир'я. Однак оцінити ймовірність такої угоди поки що неможливо.

Чмут наголосив, що енергетична криза не обов'язково паралізує весь Київ одночасно. Через розміри міста та відмінності в системах життєзабезпечення одні райони можуть зберегти електрику, воду, опалення та каналізацію, тоді як інші зіткнуться з критичними перебоями.

Особливо небезпечною аналітик вважає ситуацію, коли одночасно припиняють працювати опалення, водопостачання та каналізація. За таких умов залишатися у квартирі може стати практично неможливо. Наслідки торкнуться не лише окремих будинків: у найважчому сценарії переселяти доведеться тисячі чи десятки тисяч людей.

Саме тому Чмут радить заздалегідь оцінити альтернативні варіанти проживання. Зокрема, він радить розглянути переїзд за межі столиці, якщо робота не потребує постійної присутності в офісі.

У його фонді співробітникам, здатним працювати віддалено, рекомендують шукати житло у регіонах чи передмісті Києва. При плануванні команда виходить із потенційно важкого сценарію, за якого електрики, води та опалення може не бути до двох місяців.

На думку Чмута, торішній досвід має стати приводом підготуватися до ще більш складних умов. Заздалегідь продуманий запасний варіант може виявитися критично важливим, якщо окремі райони столиці зіткнуться з тривалим порушенням роботи комунальних систем.

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