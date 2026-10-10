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Киев остался без метро и воды, и не только: что вызвало перебои в столице

Из-за проблем с электроснабжением остановились поезда метро и часть наземного электротранспорта. Коммунальные службы пытаются восстановить подачу воды

10 октября 2026, 14:04
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Кравцев Сергей

В Киеве возникли серьезные перебои с электроснабжением после повреждения энергетического объекта в Киевской области. Из-за отсутствия напряжения временно приостановили движение поездов метро и работу эскалаторов. Также в отдельных районах столицы начались проблемы с водоснабжением. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Киев остался без метро и воды, и не только: что вызвало перебои в столице

Метро в Киеве. Фото: из открытых источников

По информации городских властей, ситуация с обеспечением Киева электроэнергией ухудшилась после повреждения объекта энергетической инфраструктуры за пределами города. Последствия аварии затронули сразу несколько систем жизнеобеспечения столицы.

Помимо остановки метро, временно прекратил работу электротранспорт в Голосеевском районе. Перебои также затронули отдельные части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов. Ограничения связаны с отсутствием напряжения в энергосистеме.

Отдельной проблемой стало водоснабжение. В некоторых частях города возникли перебои с подачей воды, а профильные специалисты начали работы по восстановлению услуги. В КГГА отметили, что коммунальные службы занимаются устранением последствий повреждения энергетического объекта.

Остановка метро и наземного электротранспорта может осложнить передвижение по городу, особенно в часы повышенной нагрузки. Пассажирам стоит учитывать возможные изменения в работе общественного транспорта и заранее планировать маршруты.

Пока восстановление энергоснабжения остается ключевым условием для возвращения транспорта к обычному режиму работы. В городской администрации следят за ситуацией и принимают меры для стабилизации работы критической инфраструктуры.

Жителям Киева рекомендуют ориентироваться на официальные сообщения городских властей, поскольку ситуация с транспортом и коммунальными услугами может меняться по мере проведения восстановительных работ.

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Источник: https://t.me/KyivCityOfficial/21567
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