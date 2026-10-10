Такой зимы еще точно не было: почему Киев призывают готовить план Б и В

Предстоящая зима может оказаться для Киева еще тяжелее предыдущей: на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре жителям столицы советуют заранее продумать возможность временного переезда. Готовиться к худшему сценарию и иметь запасные планы призвал военный аналитик, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью Deutsche Welle.

Блекаут в Киеве. Фото: ГСЧС

По его словам, осенний этап российских ударов по энергетике уже начался. Какой будет ситуация зимой, зависит от готовности Украины, дальнейших действий России, позиции международных партнеров и возможности договориться об энергетическом перемирии. Однако оценить вероятность такого соглашения пока невозможно.

Чмут подчеркнул, что энергетический кризис не обязательно парализует весь Киев одновременно. Из-за размеров города и различий в системах жизнеобеспечения одни районы могут сохранить электричество, воду, отопление и канализацию, тогда как другие столкнутся с критическими перебоями.

Особенно опасной аналитик считает ситуацию, когда одновременно прекращают работать отопление, водоснабжение и канализация. В таких условиях оставаться в квартире может стать практически невозможно. Последствия затронут не только отдельные дома: в наиболее тяжелом сценарии переселять придется тысячи или десятки тысяч человек.

Именно поэтому Чмут рекомендует заранее оценить альтернативные варианты проживания. В частности, он советует рассмотреть переезд за пределы столицы, если работа не требует постоянного присутствия в офисе.

В его фонде сотрудникам, способным работать удаленно, рекомендуют искать жилье в регионах или пригороде Киева. При планировании команда исходит из потенциально тяжелого сценария, при котором электричества, воды и отопления может не быть до двух месяцев.

По мнению Чмута, прошлогодний опыт должен стать поводом подготовиться к еще более сложным условиям. Заранее продуманный запасной вариант может оказаться критически важным, если отдельные районы столицы столкнутся с длительным нарушением работы коммунальных систем.

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