Суцільні маніпуляції та безвідповідальність: як насправді Кличко управляє Києвом
Суцільні маніпуляції та безвідповідальність: як насправді Кличко управляє Києвом

Перекидання відповідальності: нардеп розповів про ціну байок підлеглих Кличка

20 лютого 2026, 17:03
Автор:
Кречмаровская Наталия

У Києві дуже складна ситуація з опаленням — для деяких будинків опалювальний сезон уже закінчився і теплоносій подавати не будуть. У деяких будинках виникають проблеми з опаленням через низку проблем.

Суцільні маніпуляції та безвідповідальність: як насправді Кличко управляє Києвом

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про “ціну київських байок від КМДА”. Він розповів, що в будинку, в якому сам живе, було припинено теплопостачання 9 січня, відновлено теплопостачання 18 лютого.

“Думаю таких будинків сотні. Моя пропозиція інформувати на сайті про стан теплопостачання по кожному будинку була проігнорована як КМДА, так і Штабом. З чого я роблю очевидний висновок. Суцільні маніпуляції та перекидання відповідальності давно стали ключовими елементами управління країною та містом Київ”, — зазначив політик. 

За його словами, стан мереж теплопостачання в місті катастрофічний. Саме це, наголосив політик, спричинило масу проблем при відновленні теплопостачання після ремонтів на обʼєктах генерації.

“Пріоритети бюджетних витрат міста безглузді та спрямовані переважною більшістю на красиві селфі. До роботи КК Печерського району претензій не маю — в цьому випадку робили, що могли. Велика подяка! Депутатам Київської міської ради пропозиція — проаналізуйте куди були роздані генератори, які дарували нам всі країни світу”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація на дорогах та тротуарах столиці катастрофічна — через неприбраний сніг та лід у Києві кілометрові затори, десятки ДТП. Через лід на тротуарах травмуються перехожі.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що керівникам комунальних підприємств столиці повідомлено про підозри у службовій недбалості.




Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6201
