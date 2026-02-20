Суцільні маніпуляції та безвідповідальність: як насправді Кличко управляє Києвом

Рубрики
У Києві дуже складна ситуація з опаленням — для деяких будинків опалювальний сезон уже закінчився і теплоносій подавати не будуть. У деяких будинках виникають проблеми з опаленням через низку проблем.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про “ціну київських байок від КМДА”. Він розповів, що в будинку, в якому сам живе, було припинено теплопостачання 9 січня, відновлено теплопостачання 18 лютого.
За його словами, стан мереж теплопостачання в місті катастрофічний. Саме це, наголосив політик, спричинило масу проблем при відновленні теплопостачання після ремонтів на обʼєктах генерації.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація на дорогах та тротуарах столиці катастрофічна — через неприбраний сніг та лід у Києві кілометрові затори, десятки ДТП. Через лід на тротуарах травмуються перехожі.
У Київській міській прокуратурі зазначили, що керівникам комунальних підприємств столиці повідомлено про підозри у службовій недбалості.