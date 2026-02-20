Сплошные манипуляции и безответственность: как на самом деле Кличко управляет Киевом

Рубрики
В Киеве очень сложная ситуация с отоплением – для некоторых домов отопительный сезон уже закончился и теплоноситель подавать не будут. В некоторых домах возникают проблемы с отоплением из-за ряда проблем.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о "цене киевских басен от КГГА". Он рассказал, что в доме, где сам живет, было прекращено теплоснабжение 9 января, восстановлено теплоснабжение 18 февраля.
По его словам, состояние сетей теплоснабжения в городе катастрофическое. Именно это, подчеркнул политик, повлекло массу проблем при возобновлении теплоснабжения после ремонтов на объектах генерации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация на дорогах и тротуарах столицы катастрофическая — из-за неубранного снега и льда в Киеве километровых пробок, десятков ДТП. Из-за льда на тротуарах травмируются прохожие.
В Киевской городской прокуратуре отметили, что руководителям коммунальных предприятий столицы доложено о подозрениях в служебной халатности.