Сплошные манипуляции и безответственность: как на самом деле Кличко управляет Киевом

В Киеве очень сложная ситуация с отоплением – для некоторых домов отопительный сезон уже закончился и теплоноситель подавать не будут. В некоторых домах возникают проблемы с отоплением из-за ряда проблем.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о "цене киевских басен от КГГА". Он рассказал, что в доме, где сам живет, было прекращено теплоснабжение 9 января, восстановлено теплоснабжение 18 февраля.

"Думаю таких домов сотни. Мое предложение информировать на сайте о состоянии теплоснабжения по каждому дому было проигнорировано как КГГА, так и Штабом. Из чего я делаю очевидное заключение. Сплошные манипуляции и опрокидывание ответственности давно стали ключевыми элементами управления страной и городом Киев", — отметил политик.

По его словам, состояние сетей теплоснабжения в городе катастрофическое. Именно это, подчеркнул политик, повлекло массу проблем при возобновлении теплоснабжения после ремонтов на объектах генерации.

"Приоритеты бюджетных расходов города бессмысленны и направлены подавляющим большинством на красивые селфи. К работе УК Печерского района претензий не имею — в этом случае делали, что могли. Большая благодарность! Депутатам Киевского городского совета предложение — проанализируйте куда были розданы генераторы, которые дарили нам все страны мира", — подчеркивается.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация на дорогах и тротуарах столицы катастрофическая — из-за неубранного снега и льда в Киеве километровых пробок, десятков ДТП. Из-за льда на тротуарах травмируются прохожие.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что руководителям коммунальных предприятий столицы доложено о подозрениях в служебной халатности.



