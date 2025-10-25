Страшний удар РФ по Києву: стало відомо про кількість загиблих

Внаслідок нічної ракетної атаки на столицю загинули двоє людей і поранення отримали щонайменше дев'ять киян. Про це повідомив голова КДВА Тимур Ткаченко.

Загиблі у Києві. Фото: ДСНС Києва

За даними поліції та прокуратури загинули двоє чоловіків.

Спочатку виявили тіло загиблого чоловіка та дістали з-під завалів у Деснянському районі. Згодом у лікарні помер інший чоловік, якого дістали з-під завалів також у Деснянському районі Києва.

Відомо, серед постраждалих є співробітник поліції. Руйнуванням зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, приміщення магазинів та автомобілі.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 25 жовтня вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкоджені будівлі.

Наслідки ворожої атаки фіксуються щонайменше у двох районах — Дніпровському та Деснянському. Голова Київської ДВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано пошкодження у житловій зоні.

"Фіксуємо інформацію про пошкодження у житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо, в результаті атаки є вибиті вікна, понівечені машини, вирва у дворі житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

Київська влада також повідомила, що зафіксовано пожежі у нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

"Внаслідок атаки постраждав дитячий садок у Дніпропетровському районі", — повідомив голова КДВА.

Читайте також на порталі "Коментарі" — увечері 24 жовтня у Києві та кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про підготовку масованого удару по території країни. Українців закликали уважно реагувати на сигнали тривоги та перебувати у укриттях до її відбою.



