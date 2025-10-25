Киев в дыму и огне: последствия атаки России баллистикой

Россияне в ночь на 25 октября ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрела зафиксированы пожары и поврежденные здания.

Пожар в Киеве. Фото: из открытых источников

Последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в двух районах — Днепровском и Деснянском.

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе зафиксированы повреждения в жилой зоне.

"Фиксируем информацию о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе и пострадавших. Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома", — говорится в сообщении.

Киевские власти также сообщили, что зафиксированы пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.

"В результате атаки пострадал детский сад в Днепропетровском районе", — сообщил глава КГВА.

В Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева были вызовы медиков.

Количество пострадавших возросло до 8 человек. Трех из них медики госпитализировали в медучреждения города.

Стоит отметить, вечером 24 октября в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов. Мониторинговые каналы сообщали о готовящемся массированном ударе по территории страны.

Украинцев призывали внимательно реагировать на сигналы тревоги и находиться в укрытиях к ее отбою.

