Страшный удар РФ по Киеву: стало известно о количестве погибших

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В результате ночной ракетной атаки на столицу погибли два человека и ранения получили по меньшей мере девять киевлян. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
Погибшие в Киеве. Фото: ГСЧС Киева
По данным полиции и прокуратуры погибли двое мужчин.
Сначала обнаружили тело погибшего мужчины и достали из- под завалов в Деснянском районе. Впоследствии в больнице умер другой мужчина, которого достали из- под завалов также в Деснянском районе Киева.
Известно, что среди пострадавших есть сотрудник полиции. Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.
Напомним, россияне в ночь на 25 октября ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрела зафиксированы пожары и поврежденные здания.
Последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в двух районах — Днепровском и Деснянском. Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе зафиксированы повреждения в жилой зоне.
Киевские власти также сообщили, что зафиксированы пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.
Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 24 октября в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов. Мониторинговые каналы сообщали о готовящемся массированном ударе по территории страны. Украинцев призывали внимательно реагировать на сигналы тревоги и находиться в укрытиях к ее отбою.