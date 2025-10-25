Страшный удар РФ по Киеву: стало известно о количестве погибших

В результате ночной ракетной атаки на столицу погибли два человека и ранения получили по меньшей мере девять киевлян. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Погибшие в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

По данным полиции и прокуратуры погибли двое мужчин.

Сначала обнаружили тело погибшего мужчины и достали из- под завалов в Деснянском районе. Впоследствии в больнице умер другой мужчина, которого достали из- под завалов также в Деснянском районе Киева.

Известно, что среди пострадавших есть сотрудник полиции. Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

Напомним, россияне в ночь на 25 октября ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрела зафиксированы пожары и поврежденные здания.

Последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в двух районах — Днепровском и Деснянском. Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе зафиксированы повреждения в жилой зоне.

"Фиксируем информацию о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе и пострадавших. Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома", — говорится в сообщении.

Киевские власти также сообщили, что зафиксированы пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.

"В результате атаки пострадал детский сад в Днепропетровском районе", — сообщил глава КГВА.

