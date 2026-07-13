Столичные депутаты теряют терпение: указали на позорное решение Кличко

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Кречмаровская Наталия
Киевляне шокированы повышением тарифа на проезд в общественном коммунальном транспорте.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко подтвердил, что цена изменится с 15 июля и отметил, что в столице можно было не повышать стоимость проезда. Деньги, по его словам, у города есть.
Тариф на проезд, по его словам, возрастет в 3,75 раза. При этом качество услуг не изменится. Депутат уверен, что после повышения стоимости логично улучшить сервис или хотя бы увеличить количество транспорта на дорогах. Киевляне должны пользоваться тем транспортом, которого действительно заслуживают, убежден он.
Политик подсчитал, что для семьи из трех человек, ежедневно ездящих на работу или в школу, расходы на коммунальный транспорт возрастут в среднем на 34 тыс. грн. в год.
По его словам, стоит посмотреть на опыт Харькова, где в условиях постоянных обстрелов местные власти держат бесплатный проезд в коммунальном транспорте.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько укрытий функционирует в Киеве в 2026 году.