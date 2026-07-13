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Столичные депутаты теряют терпение: указали на позорное решение Кличко

Столичный депутат Витренко раскритиковал решение Кличко о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте

13 июля 2026, 23:04
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Кречмаровская Наталия

Киевляне шокированы повышением тарифа на проезд в общественном коммунальном транспорте.

Столичные депутаты теряют терпение: указали на позорное решение Кличко

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко подтвердил, что цена изменится с 15 июля и отметил, что в столице можно было не повышать стоимость проезда. Деньги, по его словам, у города есть.

"Считаю, это решение абсолютно позорное и максимально преждевременное. У нас сейчас рекордный городской бюджет — более 120 миллиардов гривен на расходах. Деньги у города точно есть. И их вполне достаточно, чтобы обеспечить киевлянам льготный проезд или хотя бы удержать старый тариф", — отметил политик.

Тариф на проезд, по его словам, возрастет в 3,75 раза. При этом качество услуг не изменится. Депутат уверен, что после повышения стоимости логично улучшить сервис или хотя бы увеличить количество транспорта на дорогах. Киевляне должны пользоваться тем транспортом, которого действительно заслуживают, убежден он.

Политик подсчитал, что для семьи из трех человек, ежедневно ездящих на работу или в школу, расходы на коммунальный транспорт возрастут в среднем на 34 тыс. грн. в год.

"Это безумные деньги. Особенно сегодня, во время такой нестабильности, военного положения и постоянных воздушных атак врага. В мире есть множество адекватных транспортных моделей, но наш профильный департамент и КГГА их просто игнорируют. Они сели, что-то там перечислили, сначала напугали нас цифрой в 60 грн, а затем оказали "огромную услугу" — снизили проезд до 30 грн. О каком системном управлении здесь вообще можно говорить?”, — возмущается депутат.

По его словам, стоит посмотреть на опыт Харькова, где в условиях постоянных обстрелов местные власти держат бесплатный проезд в коммунальном транспорте.

"Тогда почему богатая столица не может обеспечить хоть доступный тариф для людей? О бесплатном я уже даже не говорю", — подытожил Витренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько укрытий функционирует в Киеве в 2026 году.



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Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid02XjtcxYuA9ckQw2QArs3c1aZynh83myv1RVCkEmN1FmfSKMYGbNRZqTxBqg6vBowHl
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