Стало відомо, скільки укриттів функціонує у Києві у 2026 році: офіційна відповідь

Через посилення ворожих атак і президент України Володимир Зеленський, і посадовці різних рівнів закликають українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Портал “Коментарі” з’ясував у КМДА, скільки укриттів функціонує в Києві та скільки було побудовано з 2022 року.

Укриття. Фото портал "Коментарі"

На офіційний запит порталу відповідь надали у Департаменті муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради. Зазначили, що саме цей Департамент, за рішенням КМР від 02.03.2023 № 6007/6048, організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту (фонд ЗСЦЗ) м. Києва. Уточнили, що облік організовується за інформацією, наданою районними в місті Києві державними адміністраціями.

У м. Києві, за даними Департаменту, створено фонд ЗСЦЗ, до якого входять:

сховища;

протирадіаційні укриття;

споруди подвійного призначення;

первинні (мобільні) укриття;

найпростіші укриття різної форми власності.

“Відповідно до даних Інформаційної системи “Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту” станом на 15.06.2026 обліковується 4356 об’єктів фонду ЗСЦЗ м. Києва, загальною місткістю 2 177 472 осіб”, — йдеться в офіційній відповіді.

Чи вистачає потенційно місця в укриттях всім киянам визначити складно, адже дані щодо кількості мешканців датуються 2022 роком. У Департаменті повідомили, що за інформацією, викладеною на офіційному сайті Головного управління статистики у м. Києві, чисельність населення м. Києва станом на 1 січня 2022 року становила 2 951 502 особи. Запитувані дані щодо кількості мешканців у столиці у 2026 році відповіді не надано.

Щодо нових укриттів, то, за даними Департаменту станом на червень 2026 року у м. Києві побудовано та взято на облік фонду ЗСЦЗ:

- споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття в Оболонському районі м. Києва “Перша Ластівка”.

“За інформацією, яку надала Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, за програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 2024–2026 роки будівництво об’єкта фонду ЗСЦЗ було профінансовано на суму 19 944 700 грн та два протирадіаційні укриття в закладах освіти Дарницького району м. Києва”, — йдеться у повідомленні.

- споруду подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття приватного закладу освіти в Оболонському районі м. Києва,

- первинне (мобільне) укриття у Деснянському районі м. Києва за адресою: вул. Мілютенка, 19, яке передане на умовах безоплатного тимчасового користування майном ТОВ “Ковальська бетон”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи може РФ за місяць ударами зробити Київ непридатним для життя, за версією штучного інтелекту.



