Столичним депутатам увірвався терпець: сотні будинків у руїнах, а Кличко тільки робить селфі

Кречмаровская Наталия
Росія неодноразово завдавала масованих ударів по Києву — внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано багато будинків. Однак будівлі не відновлюють, а мер Києва Віталій Кличко тільки робить селфі на руїнах.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що за майже чотири роки повномасштабної війни Київ так і не отримав системної програми відновлення та алгоритму виплат постраждалим.
За його словами, усі процеси максимально забюрократизовані, а за декілька років будівлі так і не відновлюються. І це при бюджеті міста понад 100 мільярдів гривень, наголосив він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичний мер Віталій Кличко, ймовірно, не на жарт злякався, що доведеться відповідати за все, що накоїли у місті він, його команда та наближені посадовців.
Напередодні столичний депутат Андрій Вітренко зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва Віталія Кличка. 24 вересня депутат повідомив, що сесію Київради, яка мала відбутися 25 вересня, скасували.
Столичний депутат пояснив, що якби мер був упевнений у власній роботі, то він би не уникав відкритого голосування та дискусії.