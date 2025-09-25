Столичним депутатам увірвався терпець: сотні будинків у руїнах, а Кличко тільки робить селфі

Росія неодноразово завдавала масованих ударів по Києву — внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано багато будинків. Однак будівлі не відновлюють, а мер Києва Віталій Кличко тільки робить селфі на руїнах.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що за майже чотири роки повномасштабної війни Київ так і не отримав системної програми відновлення та алгоритму виплат постраждалим.

“Відновлюють лише поодинокі будинки, мер звітує про 1–2 адреси, тоді як сотні залишаються в руїнах. Люди живуть без вікон, з дірками у дахах. При цьому мільйони гривень уже виділені, але немає навіть алгоритму виплат постраждалим від терористичних атак”, — розповів політик.

За його словами, усі процеси максимально забюрократизовані, а за декілька років будівлі так і не відновлюються. І це при бюджеті міста понад 100 мільярдів гривень, наголосив він.

“Київ потребує не селфі мера Кличка на руїнах, а чіткої програми відновлення, прозорого контролю й відповідальності”, — переконаний Вітренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичний мер Віталій Кличко, ймовірно, не на жарт злякався, що доведеться відповідати за все, що накоїли у місті він, його команда та наближені посадовців.

Напередодні столичний депутат Андрій Вітренко зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва Віталія Кличка. 24 вересня депутат повідомив, що сесію Київради, яка мала відбутися 25 вересня, скасували.

Столичний депутат пояснив, що якби мер був упевнений у власній роботі, то він би не уникав відкритого голосування та дискусії.



