logo_ukra

BTC/USD

111452

ETH/USD

4000.68

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Столичним депутатам увірвався терпець: сотні будинків у руїнах, а Кличко тільки робить селфі
commentss НОВИНИ Всі новини

Столичним депутатам увірвався терпець: сотні будинків у руїнах, а Кличко тільки робить селфі

Вітренко розповів про ганебну ситуації з відновленням будинків у Києві після ворожих обстрілів

25 вересня 2025, 18:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія неодноразово завдавала масованих ударів по Києву — внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано багато будинків. Однак будівлі не відновлюють, а мер Києва Віталій Кличко тільки робить селфі на руїнах. 

Столичним депутатам увірвався терпець: сотні будинків у руїнах, а Кличко тільки робить селфі

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що за майже чотири роки повномасштабної війни Київ так і не отримав системної програми відновлення та алгоритму виплат постраждалим.

“Відновлюють лише поодинокі будинки, мер звітує про 1–2 адреси, тоді як сотні залишаються в руїнах. Люди живуть без вікон, з дірками у дахах. При цьому мільйони гривень уже виділені, але немає навіть алгоритму виплат постраждалим від терористичних атак”, — розповів політик.

За його словами, усі процеси максимально забюрократизовані, а за декілька років будівлі так і не відновлюються. І це при бюджеті міста понад 100 мільярдів гривень, наголосив він.

“Київ потребує не селфі мера Кличка на руїнах, а чіткої програми відновлення, прозорого контролю й відповідальності”, — переконаний Вітренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичний мер Віталій Кличко, ймовірно, не на жарт злякався, що доведеться відповідати за все, що накоїли у місті він, його команда та наближені посадовців. 

Напередодні столичний депутат Андрій Вітренко зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва Віталія Кличка. 24 вересня депутат повідомив, що сесію Київради, яка мала відбутися 25 вересня, скасували.

Столичний депутат пояснив, що якби мер був упевнений у власній роботі, то він би не уникав відкритого голосування та дискусії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7
Теги:

Новини

Всі новини